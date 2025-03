Померла американська актриса Джейн Пауелл

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл, найбільш відома за головною роллю в мюзиклі "Сім наречених для семи братів" (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), померла на 93-му році життя. Про це в четвер повідомила газета The Washington Post з посиланням на подругу актриси Сюзан Грейнджер, передає УНН.