Померла американська актриса Джейн Пауелл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл, найбільш відома за головною роллю в мюзиклі "Сім наречених для семи братів" (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), померла на 93-му році життя. Про це в четвер повідомила газета The Washington Post з посиланням на подругу актриси Сюзан Грейнджер, передає УНН.
Деталі
За даними видання, Пауелл померла 16 вересня в своєму будинку в місті Вілтон (штат Коннектикут). Причина смерті не уточнюється.
Творчий шлях Пауелл
Творча кар’єра голлівудської зірки почалася ще в дитинстві. У віці 14 років вона виконала партію в опері за мотивами класичної драми Жоржа Бізе “Кармен”, що дозволило їй виграти шоу талантів в Голлівуді та підписати контракт з кінокомпанією Metro-Goldwyn-Mayer. Пік популярності актриси припав на 1940-1950 роки.
Пауелл також знялася в мюзиклі “Королівське весілля” (Royal Wedding, 1951) з Фредом Астером в головній ролі. Серед інших робіт актриси — “Свято в Мексиці” (Holiday in Mexico, 1946), “Три дорогі дочки” (Three Daring Daughters, 1948) та інші. Її талант не обмежувався появою на екрані, Пауелл також брала участь і в безлічі театральних постановок. Так, в 1974 році вона замінила Деббі Рейнольдс в бродвейському мюзиклі “Ірен” (Irene) за п’єсою Джеймса Монтгомері.
У 1960 році на голлівудській Алеї слави була відкрита іменна зірка Джейн Пауелл.
Нагадаємо
10 вересня стало відомо, що у США помер Арт Метрано, комік, який зіграв роль поліцейського Ерні Маузера у другій та третій частинах фільму “Поліцейська академія”.