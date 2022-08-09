Умер японский дизайнер Иссей Мияке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Умер японский модный дизайнер Иссей Мияке. Об этом сообщает новостное агентство Kyodo, пишет УНН.
Детали
Мияке умер 5 августа от рака в возрасте 84 лет, отмечает Yomiuri Shimbun.
Справочно
Иссей Мияке был основателем модного дома Issey Miyake. Его называют представителем концептуальной моды, поклонник инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий. В конце 1980-х он изобрел особую технику плиссировки ткани.