Помер японський дизайнер Іссей Міяке

Деталі

Міяке помер 5 серпня від раку у віці 84 років, зазначає Yomiuri Shimbun.

Довідково

Іссей Міяке був засновником модного будинку Issey Miyake. Його називають представником концептуальної моди, прихильник інноваційного та одночасно функціонального дизайну із застосуванням нових технологій. Наприкінці 1980-х він винайшов особливу техніку плісування тканини.