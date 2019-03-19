Умер известный советский режиссер

"Марлен Мартынович умер сегодня в 07:00 (6:00 киевское время) утра", - рассказал собеседник агентства. По его словам, время и место похорон будут известны позже. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино, Москве.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с женой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Жена режиссера умерла 4 января в реанимации.

Справка: Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других картин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.

Как сообщал УНН, один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер на 89-м году жизни в Праге.