Помер відомий радянський режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний артист СРСР, режисер Марлен Хуцієв помер у віці 93 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Марлен Мартинович помер сьогодні о 07:00 (6:00 київський час) ранку", - розповів співрозмовник агентства. За його словами, час і місце похорону буде відомо пізніше. Прощання, за попередніми даними, відбудеться в Будинку кіно.
Марлен Хуцієв був госпіталізований перед Новим роком разом із дружиною Іриною Соловйової, режисер відмовлявся лягати в лікарню без дружини, хвилюючись за її самопочуття. Дружина режисера померла 4 січня в реанімації.
Довідка: Марлен Хуцієв - режисер фільмів "Весна на Зарічній вулиці" (спільно з Феліксом Миронер), "Два Федора", "Застава Ілліча", "Липневий дощ", "Післямова", "Нескінченність" та інших картин. В останні роки Хуцієв працював над картиною "Невечірня" про Толстого та Чехова.
Як повідомляв УНН, один з найбільш відомих чехословацьких і чеських режисерів Вацлав Ворлічек помер на 89-му році життя в Празі.