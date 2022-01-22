Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Известный латвийский актер Арнис Лицитис, снимавшийся в кинокартинах “Узник замка Иф”, “Мушкетеры 20 лет спустя”, умер в возрасте 76 лет. Об этом написал спортивный фотограф Зигизмундс Залманис, пишет УНН.
Детали
Пока о причинах смерти артиста точной информации нет.
За свою творческую карьеру Лицитис снялся более чем в 200 различных фильмах и телесериалах, среди которых “Долгая дорога в дюнах”, “Мираж”, “Малиновое вино”, а также сериал “Ранетки”.
Напомним
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