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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Актор Гаспар Ульєль помер після нещасного випадку на лижах - ЗМІ

Актор Гаспар Ульєль помер після нещасного випадку на лижах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 37915 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Актор Гаспар Ульєль, який постраждав у вівторок під час катання на лижах, помер у середу від отриманих травм. Йому було 37 років, пише УНН з посиланням на BFM TV.

Цитата:

“Гаспар Ульєль помер після нещасного випадку на лижах у вівторок, 18 січня. Актор, доставлений на гелікоптері до університетської лікарні Гренобля, помер у середу, 19 січня. Йому було 37 років. Великий любитель гір, він захоплювався лижним спортом”, — пише видання.

Деталі

Ульєль отримав “Сезар” за найкращу чоловічу роль у 2017 році за фільм Ксав’є Долана. Його талант був розкритий у 2002 році, у віці 17 років. Його акторська кар’єра розпочалася кілька років тому, коли він ще був студентом коледжу. Він з’явився в епізоді серіалу Une femme en blanc з Сандріном Бонером у 1996 році, у Julien l’apprenti, потім у Le Pacte des loups Крістофа Ганса у 2001 році.

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