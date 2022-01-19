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15 марта, 19:03 • 106345 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142527 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123035 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116600 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104577 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92496 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актер Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на лыжах - СМИ

Актер Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на лыжах - СМИ

Киев • УНН

 • 37913 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Актер Гаспар Ульель, пострадавший во вторник во время катания на лыжах, скончался в среду от полученных травм. Ему было 37 лет, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.

Цитата:

“Гаспар Ульель умер после несчастного случая на лыжах во вторник, 18 января. Актер, доставленный на вертолете в университетскую больницу Гренобля, скончался в среду, 19 января. Ему было 37 лет. Большой любитель гор, он увлекался лыжным спортом”, — пишет издание.

Детали

Ульель получил "Сезар" за лучшую мужскую роль в 2017 году за фильм Ксавье Долана. Его талант был раскрыт в 2002 году, в возрасте 17 лет. Его актерская карьера началась несколько лет назад, когда он еще был студентом колледжа. Он появился в эпизоде сериала Une femme en blanc с Сандрином Бонером в 1996 году, в Julien l'apprenti, затем в Le Pacte des loups Кристофа Ганса в 2001 году.

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