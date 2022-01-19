Актер Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на лыжах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Актер Гаспар Ульель, пострадавший во вторник во время катания на лыжах, скончался в среду от полученных травм. Ему было 37 лет, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.
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“Гаспар Ульель умер после несчастного случая на лыжах во вторник, 18 января. Актер, доставленный на вертолете в университетскую больницу Гренобля, скончался в среду, 19 января. Ему было 37 лет. Большой любитель гор, он увлекался лыжным спортом”, — пишет издание.
Детали
Ульель получил "Сезар" за лучшую мужскую роль в 2017 году за фильм Ксавье Долана. Его талант был раскрыт в 2002 году, в возрасте 17 лет. Его актерская карьера началась несколько лет назад, когда он еще был студентом колледжа. Он появился в эпизоде сериала Une femme en blanc с Сандрином Бонером в 1996 году, в Julien l'apprenti, затем в Le Pacte des loups Кристофа Ганса в 2001 году.