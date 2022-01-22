Помер відомий латвійський актор Арніс Ліцитіс
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Відомий латвійський актор Арніс Ліцитіс, який знімався в кінокартинах “В’язень замку Іф”, “Мушкетери 20 років потому”, помер у віці 76 років. Про це написав спортивний фотограф Зигізмундс Залманіс, пише УНН.
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Наразі про причини смерті артиста точної інформації немає.
За свою творчу кар’єру Ліцитіс знявся більш ніж у 200 різних фільмах та телесеріалах, серед яких “Довга дорога у дюнах”, “Міраж”, “Малинове вино”, а також серіал “Ранетки”.
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