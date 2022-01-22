Помер відомий латвійський актор Арніс Ліцитіс

Деталі

Наразі про причини смерті артиста точної інформації немає.

За свою творчу кар’єру Ліцитіс знявся більш ніж у 200 різних фільмах та телесеріалах, серед яких “Довга дорога у дюнах”, “Міраж”, “Малинове вино”, а також серіал “Ранетки”.

Нагадаємо

Актор Гаспар Ульєль помер після нещасного випадку на лижах.