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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35123 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40377 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 88061 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Умер украинский режиссер Александр Павловский

Умер украинский режиссер Александр Павловский

Киев  •  УНН

 • 16628 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер на 71-ом году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ, передает УНН.

Так, некоторые СМИ сообщают, что смерть Павловского наступила внезапно от инфаркта и ни о каких серьезных болезнях режиссера ранее не было известно.

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Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, затем стал режиссером-постановщиком постановщик Одесской киностудии. В 1993-1999 годах занимал должность художественного руководителя киностудии “Аркадия”, с 2000 работал на различных киностудиях Москвы.

Он стал известен благодаря фильмам “В ритме танго”, “Земский доктор”, “Зеленый фургон”. Также он был автором выпусков для детского юмористического киножурнала “Ералаш”.

 

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