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Помер український режисер Олександр Павловський

Помер український режисер Олександр Павловський

Київ • УНН

 • 16628 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Радянський і український режисер, актор і сценарист Олександр Павловський помер на 71-му році життя. Про це повідомляє Союз кінематографістів РФ, передає УНН.

Так, деякі ЗМІ повідомляють, що смерть Павловського наступила раптово від інфаркту і ні про які серйозні хвороби режисера раніше не було відомо.

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Павловський закінчив режисерський факультет ВДІКу в 1971 році, потім став режисером-постановником постановник Одеської кіностудії. У 1993-1999 роках обіймав посаду художнього керівника кіностудії "Аркадія", з 2000 працював на різних кіностудіях Москви.

Він став відомий завдяки фільмам "У ритмі танго", "Земський лікар", "Зелений фургон". Також він був автором випусків для дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".

 

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