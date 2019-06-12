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Умер солист Львовской оперы

Киев • УНН

 • 14882 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Стало известно, что во вторник ночью скончался многолетний солист Львовского национального театра оперы и балета им. С. Крушельницкой, преподаватель Музыкальной академии им. Н. Лысенко Роман Витошинский, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Умер солист Львовской оперы

"Отошел в мир иной прекрасный певец, обладатель нежного лирического тенора с серебристым тембром, ведущий солист Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой в 1968-2012 гг., народный артист Украины Роман Витошинский. Артист, благородный на сцене, и благородный в жизни. Патриот, редкий человек, одаренный большим талантом", - говорится в сообщении.

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Роман Витошинский родился в Тернопольской области.

Успешно завершил Тернопольское музыкальное училище и Львовскую государственную консерваторию. Дипломную работу - партию Ленского в опере "Евгени Онегин" П. Чайковского - спел так мастерски, что сразу был принят в труппу Львовской Оперы на должность солиста. В его активе - весь классический репертуар лирического тенора. 

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