Помер соліст Львівської опери
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Стало відомо, що у вівторок уночі відійшов у вічність багаторічний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладач Музичної академії ім. М. Лисенка Роман Вітошинський, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Відійшов у засвіти прекрасний співак, володар ніжного ліричного тенора зі сріблястим тембром, провідний соліст Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у 1968-2012 рр., народний артист України Роман Вітошинський. Артист, шляхетний на сцені, і благородний у житті. Патріот, рідкісна людина, обдарована великим талантом", - йдеться у повідомленні.
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Роман Вітошинський народився на Тернопільщині.
Успішно завершив Тернопільське музичне училище і Львівську державну консерваторію. Дипломну роботу – партію Лєнського в опері ʺЄвгені Онєгін" П. Чайковського – заспівав так майстерно, що відразу був прийнятий у трупу Львівської Опери на посаду соліста. В його доробку – весь класичний репертуар ліричного тенора.