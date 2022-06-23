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13:44 • 26684 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40576 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43577 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21102 просмотра

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11:23 • 56057 просмотра

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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В возрасте 48 лет умер российский певец и солист советской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом росСМИ сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов, передает УНН.

Детали

По словам Кудряшова, у Шатунова произошел обширный инфаркт.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", – сообщил Кудряшов.

Добавим

В 1986 году Юрий Шатунов вместе с Сергеем Кузнецовым основал группу "Ласковый май". Одними из самых известных их песен стали "Белые розы" и "Седая ночь".

В 1991 году Шатунов покинул группу и начал сольную карьеру.

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