Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В возрасте 48 лет умер российский певец и солист советской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом росСМИ сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов, передает УНН.
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По словам Кудряшова, у Шатунова произошел обширный инфаркт.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", – сообщил Кудряшов.
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В 1986 году Юрий Шатунов вместе с Сергеем Кузнецовым основал группу "Ласковый май". Одними из самых известных их песен стали "Белые розы" и "Седая ночь".
В 1991 году Шатунов покинул группу и начал сольную карьеру.