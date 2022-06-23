Помер соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У віці 48 років помер російський співак та соліст радянського гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов. Про це росЗМІ повідомив директор артиста Аркадій Кудряшов, інформує УНН.
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За словами Кудряшова, у Шатунова стався обширний інфаркт.
"Сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося", – повідомив Кудряшов.
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У 1986 році Юрій Шатунов разом із Сергієм Кузнєцовим заснував групу "Ласковый май". Одними з найвідоміших їхніх пісень стали "Белые розы" і "Седая ночь".
У 1991 році Шатунов покинув гурт і розпочав сольну кар'єру.