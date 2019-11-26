Умер писатель Михаил Хейфец
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Советский писатель и диссидент Михаил Хейфец в ночь на понедельник скончался в Иерусалиме на 86-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Михаил Хейфец родился 18 января 1934 года в тогдашнем Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). В 1955 году окончил там литературный факультет Педагогического института имени Герцена, некоторое время поработал учителем, а затем уже полностью сосредоточился на сочинительстве. Работал над книгами про народовольцев, которые выдавались в журналах “Советский писатель” и “Молодая гвардия”.
Хейфец был близким другом поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 1960-70-х годов.
В сентября 1974 года Хейфеца осудили за “антисоветскую агитацию и пропаганду” на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и два года ссылки.
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В зоне сблизился с украинскими и армянскими политзаключенными, в частности с Зоряном Попядюком, Василием Стусом, Вячеславом Чорновилом, Николаем Руденко.
Участвовал в совместных протестных голодовке, в частности с требованиями признания лагерной администрацией “статуса политзаключенного” и освобождение Стуса с карцер.
В 1980 году, отбыв полностью срок, Хейфец уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжил литературную работу, выпускал книги и работал в газетах.
Напомним, умер номинант премии “Оскар” и исполнитель ролей в “Твин Пикс” и “Джеки Браун” Роберт Форстер.