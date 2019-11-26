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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106816 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 93190 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Умер писатель Михаил Хейфец

Умер писатель Михаил Хейфец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Советский писатель и диссидент Михаил Хейфец в ночь на понедельник скончался в Иерусалиме на 86-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Михаил Хейфец родился 18 января 1934 года в тогдашнем Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). В 1955 году окончил там литературный факультет Педагогического института имени Герцена, некоторое время поработал учителем, а затем уже полностью сосредоточился на сочинительстве. Работал над книгами про народовольцев, которые выдавались в журналах “Советский писатель” и “Молодая гвардия”.

Хейфец был близким другом поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 1960-70-х годов.

В сентября 1974 года Хейфеца осудили за “антисоветскую агитацию и пропаганду” на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и два года ссылки.

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В зоне сблизился с украинскими и армянскими политзаключенными, в частности с Зоряном Попядюком, Василием Стусом, Вячеславом Чорновилом, Николаем Руденко.

Участвовал в совместных протестных голодовке, в частности с требованиями признания лагерной администрацией “статуса политзаключенного” и освобождение Стуса с карцер.

В 1980 году, отбыв полностью срок, Хейфец уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжил литературную работу, выпускал книги и работал в газетах.

Напомним, умер номинант премии “Оскар” и исполнитель ролей в “Твин Пикс” и “Джеки Браун” Роберт Форстер.

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