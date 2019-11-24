Помер народний артист України Давид Бабаєв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві на 77-му році життя помер актор театру та кіно, народний артист України Давид Бабаєв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Нацональний академічний театр імені Лесі Українки, передає УНН.
"У ніч з 23 на 24 листопада пішов з життя Народний артист України, зірка Національного академічного театру імені Лесі Українки Давид Бабаєв", - йдеться в повідомленні.
Давид Бабаєв грав на сцені Театру ім. Лесі Українки майже півстоліття. У його творчому доробку понад 50 вистав, серед яких "Школа скандалу", "Пані міністерша", "Наполеон та корсиканка", "Останнє кохання", "Уявно хворий".
"Особливою для Давида Володимировича була роль Гаррі в "Останньому коханні". За сюжетом літній чоловік зустрічає пізнє кохання і оживає на очах. Прониклива історія, зігріта природною чуйністю і вразливістю Давида Володимировича, стала улюбленою для глядачів. Саме вистава "Останнє кохання" стала останньою для видатного актора. Ніхто й подумати не міг, що в той вечір актор востаннє вийде на сцену і щирі оплески почує теж востаннє", - повідомили в театрі.
Давид Бабаєв народився 14 липня 1943 року в Махачкалі. У 1969 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв, в якій пізніше викладав на кафедрі розмовного жанру. З 23 грудня 1972 року до останніх днів життя працював у театрі імені Лесі Українки.
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