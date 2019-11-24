Умер народный артист Украины Давид Бабаев

"В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев", - говорится в сообщении.

Давид Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинский почти полвека. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

"Особой для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проницательная история, согретая естественной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль "Последняя любовь" стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз", - сообщили в театре.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки.

Напомним, умер номинант премии "Оскар" и исполнитель ролей в "Твин Пикс" и "Джеки Браун" Роберт Форстер.