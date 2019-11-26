Помер письменник Михайло Хейфец
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Радянський письменник і дисидент Михайло Хейфец у ніч на понеділок помер в Єрусалимі на 86-му році життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Михайло Хейфец народився 18 січня 1934 року в тогочасному Ленінграді (тепер Санкт-Петербург). У 1955 році закінчив там літературний факультет Педагогічного інституту імені Герцена, певний час попрацював учителем, а потім вже повністю зосередився на письменництві. Працював над книгами про народовольців, які видавалися в журналах “Радянський письменник” і “Молода гвардія”.
Хейфец був близьким другом поетів Йосипа Бродського, Льва Лосєва і багатьох інших літераторів 1960-70-х років.
У вересні 1974 року Хейфеца засудили за “антирадянську агітацію і пропаганду” на чотири роки позбавлення волі в колонії суворого режиму і два роки заслання.
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У зоні зблизився із українськими і вірменськими політв’язнями, зокрема із Зоряном Попядюком, Василем Стусом, В’ячеславом Чорноволом, Миколою Руденком.
Брав участь у спільних протестних голодуваннях, зокрема з вимогами визнання табірною адміністрацією “статусу політв’язня” і визволення Стуса із карцера;
У 1980 році, відбувши повністю термін, Хейфец поїхав в Ізраїль і оселився в Єрусалимі, де продовжив літературну роботу, випускав книги і працював в газетах.
Нагадаємо, помер номінант премії “Оскар” та виконавець ролей у “Твін Пікс” та “Джекі Браун” Роберт Форстер.