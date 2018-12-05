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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Умер один из создателей видеожурнала "Каламбур"

Киев • УНН

 • 19194 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Режиссер и директор Одесской студии мультипликации Юрий Гриневич, который принимал участие в создании видеожурнала "Каламбур" и сериала "Деревня дураков", скончался на 47 году жизни. Об этом вчера сообщил арт-директор Одесской студии мультипликации Олег Гей в Facebook, передает УНН.

Умер один из создателей видеожурнала "Каламбур"

В комментариях к своему сообщению на вопрос "Почему (умер – ред.)?" арт-директор ответил: "Болезнь, операция – реанимация..." Также в комментариях он добавил: "Панкреатит, операция – осложнения и т.д."

Юрий Гриневич участвовал в создании полнометражных мультфильмов "В стране Альхоков", Animal wars, анимационные сериалы "Маски-шоу", "Легенды Триполья", "Деревня дураков", видеожурнал "Каламбур".

Напомним, 30 октября, стало известно о смерти известного режиссера и мультипликатора Давида Черкасского.

Как сообщал УНН, в возрасте 57 лет умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг.

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