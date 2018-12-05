Помер один із творців відеожурналу "Каламбур"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Режисер та директор Одеської студії мультиплікації Юрій Гриневич, який брав участь у створенні відеожурналу "Каламбур" та серіалу "Село дурнів", помер на 47 році життя. Про це вчора повідомив арт-директор Одеської студії мультиплікації Олег Гей у Facebook, передає УНН.
У коментарях до свого допису на питання "Чому (помер – ред.)?" арт-директор відповів: "Хвороба, операція – реанімація..." Також у коментарях він додав: "Панкреатит, операція – ускладнення тощо".
Юрій Гриневич брав участь у створенні повнометражних мультфільмів "В країні Альхоків", Animal wars, анімаційні серіали "Маски-шоу", "Легенди Трипілля", "Село дурнів", відеожурнал "Каламбур".
Нагадаємо, 30 жовтня, стало відомо про смерть відомого режисера й мультиплікатора Давида Черкаського.
Як повідомляв УНН, у віці 57 років помер творець мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" Стівен Хілленберг.