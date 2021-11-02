Умер один из основоположников когнитивной психотерапии Аарон Бек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В возрасте 100 лет умер психиатр и психотерапевт, один из основоположников когнитивной психотерапии Аарон Бек, сообщила пресс-служба Института Бека, некоммерческая организация, основанная им в 1994 году, передает УНН.
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“Сегодня наш институт, наше сообщество практикующих врачей и пациентов, а также семья Бек скорбят о потере моего великого отца, доктора Аарона Бека”, — приводятся в сообщении слова его дочери Джудит Бек.
В институте отметили, что продолжат его работу и “будут помогать людям жить более здоровой, счастливой и значимой жизнью”.
Справочно
Аарон Бек родился в 1921 году в США в семье мигрантов из Российской империи. Бека называют одним из основоположников метода когнитивного направления психотерапии, который применяется при аффективных расстройствах. Ученый предложил вариант терапии, сфокусированной на мыслях и эмоциях пациентов, влияющие на их поведение. Терапия Бека способствовала улучшению результатов во время работы с рядом расстройств пациентов.
Бек написал много книг и статей о применении когнитивной терапии для предотвращения самоубийств, а также при эмоциональных нарушениях: депрессии, тревожности, фобиях.
Кроме того, широкое распространение получила и так называемая шкала депрессии Бека, куда входят 21 категория симптомов и жалоб, типичных для пациентов с депрессией.
Напомним
В июне умер лауреат Нобелевской премии по химии, японский ученый Ейіті Негиси.