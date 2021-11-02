Помер один із основоположників когнітивної психотерапії Аарон Бек

Цитата

“Сьогодні наш інститут, наша спільнота практикуючих лікарів і пацієнтів, а також сім’я Бек сумують за втратою мого видатного батька, доктора Аарона Бека”, — наводяться в повідомленні слова його дочки Джудіт Бек.

В інституті зазначили, що продовжать його роботу і “допомагатимуть людям жити більш здоровим, щасливим та значущим життям”.

Довідково

Аарон Бек народився 1921 року в США в сім’ї мігрантів із Російської імперії. Бека називають одним із основоположників методу когнітивного спрямування психотерапії, який застосовується при афективних розладах. Вчений запропонував варіант терапії, сфокусованої на думках та емоціях пацієнтів, що впливають на їхню поведінку. Терапія Бека сприяла поліпшенню результатів під час роботи з низкою розладів пацієнтів.

Бек написав багато книг та статей про застосування когнітивної терапії для запобігання самогубствам, а також при емоційних порушеннях: депресії, тривожності, фобіях.

Крім того, широкого поширення набула і так звана шкала депресії Бека, куди входять 21 категорія симптомів та скарг, типових для пацієнтів із депресією.

Нагадаємо

У червні помер лауреат Нобелівської премії з хімії, японський вчений Ейіті Негісі.