Умерла самая старая собака в мире: ей был 31 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса - самый старый пес в мире, умер в Португалии через пять месяцев после того, как отпраздновал свой 31-й день рождения. Об этом написало Daily Mail, передает УНН.
Детали
31-летний Бобби, чистокровный Рафейро-ду-Алентежу, португальской породы собаки-охранника скота, был отмечен титулом Книги рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире. Предыдущий рекорд принадлежал австралийской пастушьей собаке, которая умерла в 1939 году в возрасте 29 лет и 5 месяцев.
Пес умер на португальской ферме, на которой провел всю свою жизнь.
Дополнения
В 1992 году Бобби был зарегистрирован в Ветеринарной медицинской службе муниципалитета Лейрия. Организация подтвердила дату рождения Бобби. Его возраст проверен SIAC, базой данных домашних животных, авторизованной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.
Обычно собаки живут всего от 10 до 13 человеческих лет, однако владелец Бобби Леонель Коста устроил вечеринку по случаю уже 31 дня рождения собаки на ферме 11 мая в деревне Конкейрос в районе Лейрия в Португалии. Отмечается, что мужчина пока не прокомментировал смерть своей собаки.
Напомним
В Украине рекордсменом-долгожителем в категории „Живая природа“ стала мопс по имени’Луша, которой исполнилось аж 18 лет.
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