Помер найстаріший собака у світі: йому було 31 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Рекордсмен Книги рекордів Гіннеса - найстаріший пес у світі, помер у Португалії через п'ять місяців після того, як відсвяткував свій 31-й день народження. Про це написало Daily Mail, передає УНН.
Деталі
31- річний Бобі, чистокровний Рафейро-ду-Алентежу, португальської породи собаки-охоронця худоби, був відзначений титулом Книги рекордів Гіннеса як найстаріший собака у світі. Попередній рекорд належав австралійській пастушій собаці, яка померла в 1939 році у віці 29 років і 5 місяців.
Пес помер на португальській фермі, на якій провів усе своє життя.
Доповнення
У 1992 році Бобі був зареєстрований у Ветеринарній медичній службі муніципалітету Лейрія. Організація підтвердила дату народження Бобі. Його вік перевірено SIAC, базою даних домашніх тварин, авторизованою урядом Португалії та керованою Національною спілкою ветеринарів.
Зазвичай собаки живуть лише від 10 до 13 людських років, проте власник Бобі Леонель Коста влаштував вечірку з нагоди вже 31 дня народження собаки на фермі 11 травня в селі Конкейрос в районі Лейрія в Португалії. Зазначається, що чоловік поки не прокоментував смерть свого собаки.
Нагадаємо
В Україні рекордсменом-довгожителем в категорії „Жива природа“ стала мопс на ім’я Луша, якій виповнилося аж 18 років.
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