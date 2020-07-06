Умер композитор Эннио Морриконе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Оскароносный итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года, сообщает Corriere della Sera, передает УНН.
"Умер Эннио Морриконе. Оскароносному музыканту и композитору был 91 год, и он умер в ночь с 5 на 6 июля в римской клинике от последствий падения", - говорится в сообщении.
Семья объявила, что похороны будут проходить в частной форме.
Справка: Эннио Морриконе - итальянский композитор, аранжировщик и дирижер. В основном писал музыку для кинематографа и телевидения. В США Морриконе написал музыку для фильмов таких известных режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма. Лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка" (2016).