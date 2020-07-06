Помер композитор Енніо Морріконе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року, повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.
“Помер Енніо Морріконе. Оскароносному музиканту і композитору був 91 рік, і він помер в ніч з 5 на 6 липня в римській клініці від наслідків падіння”, — йдеться у повідомленні.
Сім’я оголосила, що похорони будуть проходити в приватній формі.
Довідка: Енніо Морріконе — італійський композитор, аранжувальник і диригент. В основному писав музику для кінематографу і телебачення. У США Морріконе написав музику для фільмів таких відомих режисерів, як Роман Поланскі, Олівер Стоун, Брайан Де Пальма. Лауреат премії “Оскар” за музику до фільму “Мерзенна вісімка” (2016).