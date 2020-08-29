Умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов

"Виктор Николаевич Тихонов - политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины умер в возрасте 71 года", - написал Азаров.

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Однако никакой информации о причинах смерти он не указал.

Впрочем СМИ распространяют информацию, что Тихонов умер в Симферополе якобы от воспаления легких.