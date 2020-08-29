Помер колишній віце-прем'єр України Віктор Тихонов

"Віктор Миколайович Тихонов - політик, глава Луганської облради, народний депутат Верховної Ради України, віце-прем'єр України помер у віці 71 року", - написав Азаров.

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Проте жодної інформації про причини смерті він не вказав.

Втім ЗМІ поширюють інформацію, що Тихонов помер у Сімферополі нібито від запалення легенів.