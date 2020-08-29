Помер колишній віце-прем'єр України Віктор Тихонов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Помер колишній віце-прем'єр України та екс-голова Луганської облради Віктор Тихонов. Про це повідомив колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Віктор Миколайович Тихонов - політик, глава Луганської облради, народний депутат Верховної Ради України, віце-прем'єр України помер у віці 71 року", - написав Азаров.
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Проте жодної інформації про причини смерті він не вказав.
Втім ЗМІ поширюють інформацію, що Тихонов помер у Сімферополі нібито від запалення легенів.