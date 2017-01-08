Умер бывший президент Португалии Мариу Суариш
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Легендарный португальский социалист Мариу Суариш умер в возрасте 92-х лет. Об этом в субботу, 7 января, сообщает агентство Lusa, передает УНН.
Мариу Суариш был основателем Социалистической партии Португалии. Она была создана при его активном участии в 1973 году за год до "революции гвоздик", приведшей к свержению военной диктатуры в стране.
Он дважды занимал пост премьер-министра страны (1976-1978, 1983-1985). В 1986 году стал 17-м президентом страны и руководил государством до 1996 года. После ухода с поста президента М.Суариш в 1999-2004 годах был депутатом Европарламента.