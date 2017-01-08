Помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Легендарний португальський соціаліст Маріу Суаріш помер у віці 92-х років. Про це в суботу, 7 січня, повідомляє агентство Lusa, передає УНН.
Маріу Суаріш був засновником Соціалістичної партії Португалії. Вона була створена за його активної участі в 1973 році за рік до “революції гвоздик”, що призвела до повалення військової диктатури в країні.
Він двічі займав пост прем’єр-міністра країни (1976-1978, 1983-1985). У 1986 році став 17-м президентом країни і керував державою до 1996 року. Після відходу з поста президента М.Суаріш в 1999-2004 роках був депутатом Європарламенту.