Умер бывший премьер Японии Накасонэ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение, передает УНН.
Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год. Он также был депутатом ключевой нижней палаты парламента Японии в течение более 50 лет.
Его сын Хирофуми Накасонэ также является членом парламента от правящей Либерально-демократической партии, за годы политической карьеры он занимал посты министра образования и министра иностранных дел Японии.
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Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городке Такасаки (префектура Гумма). Он возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хен Сын Джону, который занимал премьерский пост с 1992 по 1993 год.
Как сообщал УНН, в Берлине во время лекции убили сына бывшего президента ФРГ.