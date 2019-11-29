Помер колишній прем'єр Японії Накасоне
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр Японії Ясухіро Накасоне помер у віці 101 року. Про це в п'ятницю повідомило японське суспільне телебачення, передає УНН.
Накасоне очолював японський уряд з 1982 по 1987 рік. Він також був депутатом ключової нижньої палати парламенту Японії протягом понад 50 років.
Його син Хирофумі Накасоне також є членом парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії, за роки політичної кар'єри він займав пости міністра освіти і міністра закордонних справ Японії.
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Ясухіро Накасоне народився 27 травня 1918 року в невеликому містечку Такасакі (префектура Гумма). Він очолював список довгожителів серед діючих або колишніх глав держав. Тепер цей неофіційний титул перейшов до колишнього прем'єр-міністра Республіки Корея 100-річному Хен Син Джону, який займав прем'єрський пост з 1992 по 1993 рік.
Як повідомляв УНН, у Берліні під час лекції вбили сина колишнього президента ФРН.