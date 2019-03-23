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Умер израильский экс-шпион, который поймал нацистского инициатора Холокоста

Киев • УНН

 • 19597 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Рафи Эйтан, бывший израильский министр по делам пенсионеров и глава операции по поимке беглого нацистского лидера Адольфа Эйхмана, скончался 23 марта в возрасте 92 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Умер израильский экс-шпион, который поймал нацистского инициатора Холокоста

Эйтан скончался после того, как его госпитализировали в Тель-Авиве.

"Мы потеряли храброго бойца, чей вклад в безопасность Израиля будут изучать будущие поколения", - сказал президент страны Реувен Ривлин.

Эйтан играл важную роль в первые годы существования израильских спецслужб.

В 1960 году он руководил операцией в Моссаде, которая привела к захвату Эйхмана, инициатора нацистского Холокоста, который на тот момент жил в Аргентине под вымышленным именем. Эйхман был доставлен в Израиль, где он предстал перед судом за преступления против человечности, был признан виновным и повешен.

Эйтан также участвовал в планировании и осуществлении нападения на иракский ядерный реактор "Осирак" в 1981 году.

Затем он возглавил израильское бюро научных связей, которое было причастно к скандалу вокруг Джонатана Полларда, аналитика военно-морской разведки США, арестованного в 1985 году и приговоренного в 1987 году к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Израиля. Эйтан взял тогда на себя ответственность за это дело и ушел в отставку.

Эйтан был избран в парламент в 2006 году на три года и занимал пост министра по делам пенсионеров.

Напомним, дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного токсичным веществом "Новичок", демонтируют с целью обеззараживания.

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