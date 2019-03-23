Помер ізраїльський екс-шпигун, який зловив нацистського ініціатора Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рафі Ейтан, колишній ізраїльський міністр у справах пенсіонерів і глава операції по затриманню втікача - нацистського лідера Адольфа Ейхмана, помер 23 березня в віці 92 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Ейтан помер після того, як його госпіталізували в Тель-Авіві.
"Ми втратили хороброго бійця, чий внесок в безпеку Ізраїлю вивчатимуть майбутні покоління", - сказав президент країни Реувен Рівлін.
Ейтан відігравав важливу роль в перші роки існування ізраїльських спецслужб.
У 1960 році він керував операцією в Моссаді, що призвела до захоплення Ейхмана, ініціатора нацистського Голокосту, який на той момент жив в Аргентині під вигаданим ім'ям. Ейхман був доставлений в Ізраїль, де він постав перед судом за злочини проти людяності, був визнаний винним і повішений.
Ейтан також брав участь в плануванні і здійсненні нападу на іракський ядерний реактор "Осірак" в 1981 році.
Потім він очолив ізраїльське бюро наукових зв'язків, яке було причетне до скандалу навколо Джонатана Полларда, аналітика військово-морської розвідки США, заарештованого в 1985 році і засудженого в 1987 році до довічного ув'язнення за шпигунство на користь Ізраїлю. Ейтан взяв тоді на себе відповідальність за цю справу і пішов у відставку.
Ейтан був обраний до парламенту в 2006 році на три роки і займав пост міністра у справах пенсіонерів.
Нагадаємо, будинок колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, отруєного токсичною речовиною "Новачок", демонтують з метою знезараження.