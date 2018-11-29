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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100607 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142388 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139244 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133702 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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Эксклюзив
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145369 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер футболіст "Динамо"

Умер футболіст "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На 71-м году жизны умер известный футболист Виктор Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев), передает УНН.

"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. ФК "Динамо" Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе клуба напомнили, что выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Напомним, в середине октября 2018 году на 81-первом году жизни умер бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.

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