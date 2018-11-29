Умер футболіст "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На 71-м году жизны умер известный футболист Виктор Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев), передает УНН.
"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. ФК "Динамо" Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба", - говорится в сообщении.
В пресс-службе клуба напомнили, что выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.
Напомним, в середине октября 2018 году на 81-первом году жизни умер бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.