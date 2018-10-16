Умер бывший игрок и тренер "Динамо"

"С безграничной скорбью встретил футбольный мир трагическое известие о смерти выдающегося украинского футболиста и тренера Олега Базилевича. На восемьдесят первом году жизни перестало биться сердце чрезвычайно порядочного, доброго и интелегентного человека", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе рассказали, что киевскому "Динамо" Олег Петрович посвятил одни из лучших лет карьеры игрока и тренера.

"С 1957-го по 1965-й год в качестве нападающего "бело-синих" он провел 161 матч и забил 53 гола. В качестве тренера вместе с Валерием Лобановским возглавлял легендарное киевское "Динамо" середины семидесятых", - сказали в клубе.

Олег Базилевич, напомнили в пресс-службе, как игрок выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР. А как тренер - становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976-го года.