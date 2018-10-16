Помер колишній гравець і тренер “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Помер на 81-першому році життя колишній футболіст і тренер київського “Динамо” Олег Базилевич, передає УНН з посилання на прес-службу ФК “Динамо”.
“З безмежною скорботою зустрів футбольний світ трагічну звістку про смерть видатного українського футболіста та тренера Олега Базилевича. На вісімдесят першому році життя перестало битися серце надзвичайно порядної, доброї та інтелегентної людини”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі розповіли, що київському “Динамо” Олег Петрович присвятив одні з найкращих років кар’єри гравця та тренера.
“З 1957-го по 1965-й рік у якості нападника „біло-синіх“ він провів 161 матч та забив 53 голи. У якості тренера разом з Валерієм Лобановським очолював легендарне київське „Динамо“ середини сімдесятих”, — сказали у клубі.
Олег Базилевич, нагадали у прес-службі, як гравець виграв у 1961 році перші золоті медалі для київського “Динамо” у чемпіонатах СРСР. А як тренер — ставав дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків 1975 та Суперкубка Європи, бронзовим призером Олімпійських ігор 1976-го року.