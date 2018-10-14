"Динамо" зазнало поразки у спарингу з київським "Арсеналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На базі у Кончі-Заспі відбувся контрольний поєдинок двох київських команд пов’язаний з перервою національних збірних на матчі Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося на 36 хвилині. “Каноніри” відзначилися із другого кутового поспіль. Вдало зіграв на добиванні Акулінін — 0:1.
Стартовий склад ФК “Арсенал-Київ”: Сітало, Майданевич, Д.Зозуля, Сагуткін, Дубінчак, Насонов, Домбровський, Єрмаченко, Лоло, Акулінін, Баланюк.
“Динамо”: Бущан (Рудько, 46), Алібеков (Романчук, 39), Петрусенко, Вантух (Шпирка, 46), Кравченко (Морозюк, 73), Че Че (Копитов, 70), Андрієвський (Гармаш, 63), Смирний (Булеца, 46), Сідклей, Калитвинцев (гравець на перегляді, 65), Буено (Хоцяновський, 70).
Зауважимо, що днем раніше “Арсенал” зіграв контрольну гру із лідером чемпіонату України “Шахтарем”, та зазнав фіаско 1:3.