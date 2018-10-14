"Динамо" потерпело поражение в спарринге с киевским "Арсеналом"

Единственное взятие ворот во встрече произошло на 36 минуте. “Канониры” отличились со второго углового подряд. Удачно сыграл на добивании Акулинин — 0:1.

Стартовый состав ФК “Арсенал-Киев”: Ситало, Майданевич, Д.Зозуля, Сагуткин, Дубинчак, Насонов, Домбровский, Ермаченко, Лола, Акулинин, Баланюк.

“Динамо”: Бущан (Рудько, 46), Алибеков (Романчук, 39), Петрусенко, Вантух (Шпирка, 46), Кравченко (Морозюк, 73), Че Че (Копытов, 70), Андриевский (Гармаш, 63), Смирный (Булеца, 46), Сидклей, Калитвинцев (игрок на просмотре, 65), Буэно (Хоцяновский, 70).

Заметим, что днем ​​ранее “Арсенал” сыграл контрольную игру с лидером чемпионата Украины “Шахтер”, и потерпел фиаско 1:3.