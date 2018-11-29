Помер футболіст "Динамо"

"Перестало битися серце доброго, чесного, порядного, щирого і чудової людини і справжнього друга. ФК "Динамо" Київ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Віктора Антоновича, всім уболівальникам нашого клубу", - йдеться в повідомленні.



У прес-службі клубу нагадали, що виступаючи за київське "Динамо" з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-кратним чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА.



Нагадаємо, в середині жовтня 2018 року на 81-першому році життя помер колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич.



