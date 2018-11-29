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Помер футболіст "Динамо"

Помер футболіст "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На 71-му році життя помер відомий футболіст Віктор Матвієнко. Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ), передає УНН.

"Перестало битися серце доброго, чесного, порядного, щирого і чудової людини і справжнього друга. ФК "Динамо" Київ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Віктора Антоновича, всім уболівальникам нашого клубу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі клубу нагадали, що виступаючи за київське "Динамо" з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-кратним чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА.

Нагадаємо, в середині жовтня 2018 року на 81-першому році життя помер колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич.

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