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Умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который пробыл в коме 39 лет

Умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который пробыл в коме 39 лет

Киев  •  УНН

 • 37777 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который из-за врачебной ошибки находился в коме 39 лет. Об этом сообщает УНН по данным футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", в котором играл мужчина.

Детали

Жан-Пьер Адамс впал в кому 17 марта 1982 после того, как во время операции на колене ему ввели неправильную дозу анестезии.

По данным BBC, в день операции Адамса большинство сотрудников больницы Лиона объявили забастовку. Анестезиолог одновременно ухаживал за восемью пациентами, в том числе и за футболистом.

Отмечают, что за Адамсом также наблюдал стажер, он позже сказал: “Я не справился с задачей, которую мне доверили”.

Анестезиолог и стажер допустили множество ошибок, в результате которых Жан-Пьер перенес остановку сердца и повреждение мозга.

В середине 1990-х годов анестезиолога и стажера наказали — им присудили всего лишь один месяц условного срока и обязали выплатить штраф в размере 750 евро.

Адамса выписали из больницы через 15 месяцев, и с тех пор в течение 39 лет во французском городе Ним за ним ухаживала его жена Бернадетт.

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