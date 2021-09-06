Помер французький футболіст Жан-П'єр Адамс, який пробув у комі 39 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні помер французький футболіст Жан-П’єр Адамс, який через лікарську помилку перебував у комі 39 років. Про це повідомляє УНН за даними футбольного клубу “Парі Сен-Жермен”, в якому грав чоловік.
Деталі
Жан-П'єр Адамс впав у кому 17 березня 1982 року після того, як під час операції на коліні йому ввели неправильну дозу анестезії.
За даними BBC, у день операції Адамса більшість співробітників лікарні Ліона оголосили страйк. Анестезіолог одночасно доглядав за вісьмома пацієнтами, зокрема й за футболістом.
Зазначають, що за Адамсом також наглядав стажер, він згодом сказав: "Я не впорався із завданням, яке мені довірили".
Анестезіолог і стажер допустили безліч помилок, унаслідок яких Жан-П'єр переніс зупинку серця й пошкодження мозку.
У середині 1990-х років анестезіолога та стажера покарали — їм присудили лише один місяць умовного строку й зобов'язали сплатити штраф у розмірі 750 євро.
Адамса виписали з лікарні за 15 місяців, і відтоді протягом 39 років у французькому місті Нім за ним доглядала його дружина Бернадетт.
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