Помер 18-річний футболіст “Ювентуса”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Футболіст “Ювентуса” Брайан Дод'єн помер у віці 18 років. Про це повідомила пресслужба клубу, передає УНН.
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“Ювентус” переживає цю трагедію разом з сім’єю Брайана Дод’єна“, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Причини смерті гравця не уточнюються.
Доповнення
У віці 12 років у футболіста діагностували рак. Коли в клубі дізналися про хворобу гравця, французький півзахисник Поль Погба, який виступав тоді за “Ювентус”, присвятив йому гол. На футболці француза, яка була під ігровий майкою, було написано “Брайан, ми з тобою”.
Через чотири роки Дод’єн зміг повернутися в клуб і продовжив виступати за команду. На честь повернення Погба подарував йому футболку.
Повідомлення про смерть Дод’єна Погба назвав “найбільш сумною новиною”. “Мої думки і молитви — з твоїми близькими. Втратити кохану людину завжди нелегко, але я ніколи не забуду тебе”, — написав він у Instagram.