Помер 18-річний футболіст “Ювентуса”

Цитата

“Ювентус” переживає цю трагедію разом з сім’єю Брайана Дод’єна“, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Причини смерті гравця не уточнюються.

Доповнення

У віці 12 років у футболіста діагностували рак. Коли в клубі дізналися про хворобу гравця, французький півзахисник Поль Погба, який виступав тоді за “Ювентус”, присвятив йому гол. На футболці француза, яка була під ігровий майкою, було написано “Брайан, ми з тобою”.

Через чотири роки Дод’єн зміг повернутися в клуб і продовжив виступати за команду. На честь повернення Погба подарував йому футболку.

Повідомлення про смерть Дод’єна Погба назвав “найбільш сумною новиною”. “Мої думки і молитви — з твоїми близькими. Втратити кохану людину завжди нелегко, але я ніколи не забуду тебе”, — написав він у Instagram.