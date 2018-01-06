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Умер экс-президент Toyota

Киев • УНН

 • 18807 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сын основателя и экс-директор корпорации Toyota Motor Тацуро Тойода умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Умер экс-президент Toyota

По информации СМИ, Тацуро Тойода скончался 30 декабря от пневмонии.

При президентстве Тацуро Toyota и General Motors создали совместную компанию NUMMI.

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Отмечается, что при Тацуро концерн Toyota стал одним из главных производителей автомобилей в мире.

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