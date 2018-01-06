Умер экс-президент Toyota

По информации СМИ, Тацуро Тойода скончался 30 декабря от пневмонии.

При президентстве Тацуро Toyota и General Motors создали совместную компанию NUMMI.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Toyota представит авто с искусственным интеллектом до 2020 года

Отмечается, что при Тацуро концерн Toyota стал одним из главных производителей автомобилей в мире.