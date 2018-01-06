Помер екс-президент Toyota
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Син засновника і екс-директор корпорації Toyota Motor Тацуро Тойода помер у віці 88 років. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, Тацуро Тойода помер 30 грудня від пневмонії.
За президентства Тацуро Toyota і General Motors створили спільну компанію NUMMI.
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Відзначається, що при Тацуро концерн Toyota став одним з головних виробників автомобілів в світі.