Умер Андрей Харитонов из фильма "Овод", его похоронят в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Советский и украинский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook режиссера-документалиста Виталия Манского.
"Не стало Андрея Харитонова. Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал Манский.
Актера похоронят на его родине в Киеве.
В апреле сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко производства киностудии им. Довженко в Киеве.
"После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", - говорится в сообщении Манского.
Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина.
"Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", - написала она в Facebook.
Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон не сообщается.
Харитонов также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).