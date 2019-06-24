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Помер Андрій Харитонов з фільму "Овід", його поховають в Києві

Київ • УНН

 • 68566 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Радянський і український актор театру і кіно Андрій Харитонов помер у віці 59 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook режисера-документаліста Віталія Манського.

Помер Андрій Харитонов з фільму "Овід", його поховають в Києві

"Не стало Андрія Харитонова. Мої співчуття всім, хто його пам'ятає і любить", - написав Манський.

Актора поховають на його батьківщині в Києві.

У квітні повідомлялося, що артист бореться з онкологічним захворюванням.

Найбільш відомою роботою Харитонова стала роль Артура Бертона у фільмі "Овід" (1980) режисера Миколи Мащенка виробництва кіностудії ім. Довженка в Києві.

"Після цього фільму він став справжньою зіркою. А потім щось надломилося. І йшов, на превеликий жаль, він майже забутим", - йдеться в повідомленні Манського.

Смерть Андрія Харитонова підтвердила також його дружина Ольга Смірягина.

"Пішов з життя всіма улюблений, талановитий і надзвичайно красива людина. Низький уклін його колегам по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік", - написала вона в Facebook.

Як повідомила Смірягина, актора поховають на його батьківщині в Києві. Про дату похорону не повідомляється.

Харитонов також знявся в кінофільмах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти" (1982), "Таємниця" Чорних дроздів "(1983)," Людина-невидимка "(1984).

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