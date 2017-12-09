Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер, передает УНН.
"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.
Даты прощания и похорон будут известны позже.
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа.
Как сообщал УНН, умер актер из фильма "Белое солнце пустыни".