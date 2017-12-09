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Помер актор із фільму "Сімнадцять миттєвостей весни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Народний артист СРСР Леонід Бронєвой помер на 89-му році життя, повідомив РІА Новини директор московського театру "Ленком" Марк Варшавер, передає УНН.

"Сьогодні о 7.30 помер народний артист СРСР Леонід Сергійович Бронєвой", - сказав Варшавер.

Дати прощання і похорону будуть відомі пізніше.

Леонід Бронєвой народився 17 грудня 1928 року в Києві. Закінчив Ташкентський театрально-художній інститут і Школу-студію МХАТ. Працював в театрах Магнітогорська, Оренбурга, Грозного, Іркутська, Воронежа.

Як повідомляв УНН, помер актор з фільму "Біле сонце пустелі".

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