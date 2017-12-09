Помер актор із фільму "Сімнадцять миттєвостей весни"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Народний артист СРСР Леонід Бронєвой помер на 89-му році життя, повідомив РІА Новини директор московського театру "Ленком" Марк Варшавер, передає УНН.
"Сьогодні о 7.30 помер народний артист СРСР Леонід Сергійович Бронєвой", - сказав Варшавер.
Дати прощання і похорону будуть відомі пізніше.
Леонід Бронєвой народився 17 грудня 1928 року в Києві. Закінчив Ташкентський театрально-художній інститут і Школу-студію МХАТ. Працював в театрах Магнітогорська, Оренбурга, Грозного, Іркутська, Воронежа.
Як повідомляв УНН, помер актор з фільму "Біле сонце пустелі".